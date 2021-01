Autostrade digitali con Aspi e Polimi

Diventa operativa la convenzione Aspi e Politecnico di Milano per realizzare le autostrade digitali di nuova generazione. In un incontro fra l'ad Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi (a destra), e Ferruccio Resta, rettore del Politecnico, sono state affrontate le prime fasi operative dell'accordo triennale, che prevede investimenti in ricerca e sviluppo con focus sulla formazione del personale ma anche sull'ideazione e lo sviluppo dei progetti strategici della società, come le Smart Mobility e le Smart Roads. Il Politecnico lavorerà a contatto con le aziende del gruppo Aspi per progetti di trasformazione digitale riguardanti il tracciamento dei flussi di traffico, sistemi rapidi di pagamento, cybersecurity, monitoraggio e manutenzione predittiva delle opere infrastrutturali. E poi progetti green, dalle piattaforme di rifornimento elettrico in autostrada, all'implementazione di energia rinnovabile. La convenzione prevede inoltre progetti di alta formazione accademica per i lavoratori Aspi nonché per gli studenti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Gennaio 2021, 05:01

