Autobus fuori strada, paura e sette contusi

Sette persone, tra cui tre 15enni, hanno riportato lievi contusioni a seguito dell'uscita di strada del bus su cui viaggiavano lungo la statale 526, all'altezza del comune di Besate.

L'incidente è avvenuto alle 15 di ieri, a bordo c'erano quasi 50 passeggeri, per lo più studenti che stavano tornando a casa dopo la scuola. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Motta Visconti, il conducente del mezzo sarebbe finito nella cunetta al lato della strada per evitare l'impatto con un'auto che aveva invaso la corsia provenendo dalla direzione opposta. L'autista si è allargato sulla destra ma lo spazio non è stato sufficiente per contenere le ruote. Il movimento repentino e il conseguente urto hanno causato la caduta di alcuni passeggeri che hanno riportato, come nel caso dei sette medicati, contusioni giudicate poco preoccupanti. L'uomo è stato trovato negativo all'alcol test e si è sottoposto volontariamente al prelievo del sangue per il drug test.

Inizialmente il 118 aveva riferito di un bus con 30 bambini a bordo tra i 10 e 12 anni. L'errore di valutazione sull'età degli studenti sarebbe nato dalla prima telefonata arrivata al 118. «Chi ha chiamato - fanno sapere gli operatori - aveva una voce molto giovane».(S.Gar.)

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

