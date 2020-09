Autobus dirottato, i giudici «Sy agì per creare il panico»

La sua azione aveva il preciso scopo di «condizionare i pubblici poteri in materia di accoglimento di stranieri» «intimidire la popolazione», con un'azione «plateale» per generare «panico» tra le persone. Sono in sintesi le motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Assise il 15 luglio ha condannato a 24 anni Ousseynou Sy, l'autista che nel marzo 2019 dirottò e incendiò un autobus con a bordo una scolaresca di Crema con 50 ragazzini, due insegnanti e una bidella. L'autista fu fermato dai carabinieri a San Donato Milanese. La Corte d'Assise ha accolto la ricostruzione della Procura e quindi anche la riformulazione di una delle imputazioni contestate che ha trasformato il sequestro semplice in sequestro con finalità terroristiche. «La sua condotta aveva messo concretamente in pericolo non solo le persone sequestrate - ha scritto la Corte- , ma anche un numero molto più ampio di cittadini, componenti delleforze dell'ordine ed utenti della strada (e anche dell'aeroporto di linate se fosse arrivato». Quindi, ribadiscono i giudici, «la scelta dell'azione dell'imputato non era stata né delirantè,delirante né palesemente inadeguata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Settembre 2020, 05:01

