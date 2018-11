Auto rubate e cannibalizzate nei box trasformati in officine

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cantine trasformate in officine illegali dove cannibalizzare auto, un labirinto di anfratti dove smontare telai e nascondere vetture rubate. Il budello oscuro nei seminterrati dei palazzi Aler di via Vincenzo da Seregno ha impressionato anche Antonio D'Urso, ex dirigente di Quarto Oggiaro e nuovo del commissariato Comasina, che nei giorni scorsi ha organizzato un blitz nei box da tempo terra di nessuno. I poliziotti hanno sequestrato nove auto sprovviste dell'assicurazione e hanno portato via quattro vetture rubate e due cassoni pieni di telai distrutti e ormai inutilizzabili.Il ritrovamento più prezioso è stato quello di una Autobianchi A112 Abarth di proprietà di un pensionato di 80 anni a cui l'avevano rubata a Milano quattro mesi fa. L'anziano, nonostante un po' di problemi di salute, si è fatto accompagnare da un nipote per rivedere la sua amata auto. Incredibilmente era ancora integra, forse in attesa di essere venduta all'acquirente giusto. (S.Gar.)riproduzione riservata ®