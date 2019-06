Auto condivisa? Sosta gratis

Greta Posca

Arrivare in macchina con altre persone condividendo i costi e così parcheggiando gratis negli spazi messi a disposizione dal Comune. È il car pooling di BePooler, piattaforma italo-svizzera di organizzazione di viaggi condivisi; l'azienda che ha vinto il bando pubblico per il servizio indetto dal Comune. Ecco quindi che un pendolare che in media effettua un percorso di 20 chilometri potrebbe arrivare così a spendere un massimo di tre euro a tratta, pedaggi esclusi. Si calcola che potrebbe risparmiare in questo modo fino a 2000 euro all'anno, utilizzandola tutti i giorni. I posti gratuiti che l'amministrazione ha riservato ai car pooler sono 48: si trovano nelle aree di sosta gestite da Atm a Molino Dorino, Caterina da Forlì, Cascina Gobba, Famagosta e Rogoredo Santa Giulia. A breve anche le strutture di Quarto Oggiaro, Crescenzago e Maciachini verranno attrezzate con posteggi riservati agli utenti. «Ogni giorno entrano decine di migliaia di macchine che spesso trasportano solo il conducente. Il car pooling è una buona abitudine che grazie alla tecnologia può diventare una pratica diffusa. E viene in aiuto di traffico e aria», ha spiegato Marco Granelli, assessore alla Viabilità.

La piattaforma, nata nel 2015 e scaricabile gratuitamente sia sui dispositivi Android che iOS, fino a oggi ha stretto accordi con grandi aziende, tra cui A2A, Intesa Sanpaolo e Allianz, per organizzare il servizio di car pooling tra i dipendenti. A Milano è arrivata a fine 2017 e da allora ha gestito due milioni di chilometri in condivisione. Ora, con il Comune, compie uno step successivo, allargando il servizio a chiunque debba raggiungere Milano, partendo potenzialmente da qualsiasi parte d'Italia, anche se il servizio è studiato per i pendolari che arrivano dall'hinterland scaricare la app sui loro dispositivi mobili, offrire o richiedere un passaggio a chi abita nella zona e prenotare il posto auto gratuito messo a disposizione dall'amministrazione.

BePooler penserà a suddividere le spese e li suddivide quindi tra tutti i compagni di viaggio, trattenendo per sè il 10 per cento di costi del servizio.

Giovedì 13 Giugno 2019, 05:01

