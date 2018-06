Aumenta il popolo che vive di carità

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Aumentano gli italiani in stato di povertà, fra coloro che hanno perso il posto di lavoro e gli uomini separati dalla moglie per i quali il divorzio ha sconvolto l'economia famigliare: la ripresa economica c'è, ma di fatto non si avverte e aumentano i poveri a Milano. È l'allarme lanciato ieri dal Banco Alimentare che rifornisce le associazioni caritatevoli (1247) operanti sul territorio e che hanno aiutato nel 2017 ben 209.404 persone in stato di bisogno, distribuendo 18.711 tonnellate di alimenti.Il dramma povertà colpisce quindi anche la ricca Lombardia con il suo capoluogo. L'84,5% delle strutture caritative non registra una diminuzione degli assistiti, anzi il 34% rileva un aumento. Il 35,7% delle strutture afferma di non aver visto nessuna persona assistita uscire dalla condizione di bisogno nel corso del 2017, mentre il 43,2% delle strutture dichiara che sono meno del 5% le persone assistite che sono uscite dalla povertà. Tra le cause che spingono i più bisognosi a rivolgersi al Banco Alimentare c'è al primo posto la mancanza di lavoro. Al secondo posto, la bassa retribuzione percepita oppure la precarietà: anche in presenza di lavoro non si dispone di un reddito sufficiente al fabbisogno familiare. Infine, a gettare nell'indigenza potrebbe essere un divorzio: i padri separati, infatti, fanno sempre più fatica a tirare a fine mese. «Nonostante l'incremento delle quantità di cibo raccolto fatichiamo a rispondere ai bisogni degli assistiti» denuncia Dario Boggio Marzet, presidente del Banco Alimentare Lombardia.(S.Rom.)riproduzione riservata ®