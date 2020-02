Auguri Gigio, ma il futuro è ancora un rebus

Luca Uccello

MILANO - Compleanno da infortunato per Gianluigi Donnarunna che ha compiuto ieri 21 anni. Festeggiato a Milanello, festeggiato dalla sua famiglia e anche da Mino Raiola che per giugno gli vuole regalare un top club, uno di quelli che gioca in Champions League. Ancora giovanissimo, sempre numero uno: sono 5 anni ormai che Donnarumma difende la porta del suo Milan. L'esordio a 16 anni e 8 mesi: Sinisa Mihajlovic, allora tecnico del Milan, lo chiama a difendere la porta rossonera a San Siro contro il Sassuolo al posto di Diego Lopez. Scelta coraggiosa, discussa ma azzeccata. Era il 25 ottobre 2015, ed era solo l'inizio: Gigio diventava il secondo più giovane portiere milanista a esordire nella massima divisione italiana, superato per 13 giorni solo da Sacchi.

Un record dietro l'altro per un portiere pronto a fare tanto, tantissimo ancora. Ma con quale maglia? Una domanda che il Milan ha cominciato a farsi dopo qualche dichiarazione del suo agente. Insomma, si prevede un'estate calda per un portiere che ha il contratto in scadenza nel 2021, per un calciatore che, se dipendesse da lui, non ci penserebbe due volte a firmare a vita per il Diavolo. Ma Raiola senza Champions League vuole portare il portiere via dal Milan. Prezzo di partenza 50 milioni di euro. E non sarà semplice con un solo anno di contratto poter resistere a offerte anche inferiori. Fra tanti alti e qualche basso dal suo esordio a oggi sono 190 le presenze con la maglia del Milan. Peccato solo che lo scontro con Chiesa rischi di fargli saltare la gara con il Genoa di domenica prossima a ora di pranzo in un San Siro completamente vuoto.

