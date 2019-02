Attraversa sulle strisce, anziana travolta

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una donna di 88 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto, sabato a Cologno Monzese, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in compagnia della nipote 55enne, anche lei ferita in maniera lieve. Alla guida dell'auto c'era un 81enne, risultato negativo all'alcol test.L'anziana, Giuseppina Parravicini, è stata trasportata insieme alla figlia all'ospedale San Raffaele. Ma i traumi riportati nell'impatto era troppo gravi: l'anziana è deceduta poco dopo l'arrivo. Il pensionato automobilista, secondo la ricostruzione dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi, dopo essersi fermato per prestare aiuto, ha chiamato i soccorsi ma sarà comunque indagato per il decesso dell'anziana. La sua auto è stata sequestrata.Nella notte tra sabato e ieri un altro grave incidente è accaduto a Milano. Due auto si sono scontrate in viale Certosa all'altezza di viale Monte Ceneri. Una Range Rover si è schiantata contro il pilone del sottopasso. Tre persone sono rimaste ferite