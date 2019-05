Atm, ritardo sull'aumento

Simona Romanò

Un percorso a ostacoli l'aumento del biglietto Atm da 1,50 a 2 euro: il Comune non ha ancora sbrogliato tutti i nodi di una matassa più ingarbugliata di quanto previsto. Così la situazione rischia di rimanere in stallo.

L'operazione rincaro (con l'introduzione del biglietto unico per viaggiare da Milano ai Comuni dell'hinterland) era stata votata, lo scorso 10 aprile, dall'assemblea dell'Agenzia del trasporto pubblico locale (Tpl), senza però il placet della Regione; Palazzo Marino aveva così ipotizzato di far partire il balzello il 1° luglio. Ma ora tutto slitta forse al 20 luglio perché si devono completare i passaggi necessari, tra cui l'ok del consiglio comunale alle agevolazioni per favorire alcune fasce di passeggeri che utilizzano i mezzi pubblici, da anziani a studenti.

Il via libera dell'aula dovrà arrivare anche per altre due novità: l'estensione della validità del ticket in metrò a 90 minuti e non per una singola corsa e l'utilizzo del carnet di 10 viaggi non più limitato a un solo nominativo, ma usufruibile da un gruppo di amici che viaggiano insieme. La delibera sconti dell'assessore alla Mobilità Marco Granelli approderà in consiglio a fine mese, una volta superato lo scoglio delle elezioni europee, perché il tema è politicamente delicato. E il dibattito si annuncia movimentato, con un centrodestra pronto a battagliare per ampliare la platea di coloro che usufruiranno delle facilitazioni e con lo stesso centrosinistra alle prese con i dubbi dell'ala più ambientalista, da sempre poco favorevole al rincaro. Inoltre, dopo il sì dell'aula, si dovrà incaricare tutte le aziende del trasporto pubblico (non c'è solo Atm, ma anche quelle dei Comuni dell'hinterland) di stampare il nuovo biglietto unico, di distribuirlo, di modificare i tornelli.

Il Comune conta di farcela per fine luglio. Al massimo ai primi di agosto, ma non oltre, perché altrimenti si andrebbe a settembre, con l'inizio delle scuole.

Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:01

