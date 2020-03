Atm riduce protesta social «Siamo stretti»

Difficile, se non impossibile, mantenere sui mezzi pubblici la distanza di sicurezza anti-contagio covid 19 di un metro. E scatta la protesta sui social. Per bus, tram e metrò sono state da ieri ridotte le frequenze nel rispetto dell'ordinanza regionale - e ciò ha creato un sovraffollamento, nonostante il calo di passeggeri intorno all'85%, soprattutto fra le sei e le otto del mattino. Ma anche verso le 17. Atm fa sapere «che ha rimodulato la programmazione per garantire il 75% del servizio, offerta che va ben oltre quanto previsto dall'ordinanza regionale stessa». Ma ciò non funziona. Sui social le foto dei passeggeri troppo vicini, che si dicono impauriti. Così Atm corre ai ripari. «Stiamo intervenendo - assicura il direttore generale Arrigo Giana - con un potenziamento già da oggi delle corse nella fascia oraria più affollata». Alcuni treni aggiuntivi partiranno dai capolinea ed entreranno in servizio nelle stazioni intermedie delle linee e se necessario, per regolamentare il flusso passeggeri, sarà controllato l'accesso ai tornelli del metrò, anche con eventuale chiusura a intervalli.(S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 05:01

