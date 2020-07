Atm proroga gli abbonamenti. Chi non ha potuto utilizzare i mezzi durante l'isolamento potrà avere una proroga di uno o due mesi. «Per chi ha acquistato l'abbonamento di marzo e non l'ha utilizzato, ci sarà mensilità gratuita al primo abbonamento che comprano», ha detto l'assessore alla Mobilità d Marco Granelli, in commissione consiliare. «Per chi ha acquistato un abbonamento annuale la proposta è prorogare la scadenza dei due mesi per cui non è stato utilizzato».

La richiesta è stata fatta alla Lombardia, che dovrà ripartire le somme dal fondo statale, come Agenzia di bacino del trasporto pubblico. Questa operazione al Comune costerà 20 milioni di euro. Sono 150 mila le persone che avrebbero diritto alla proroga per marzo, mentre gli abbonamenti annuali sono circa 350 mila. «Stiamo cercando di costruire una procedura veloce e facile da utilizzare senza andare fisicamente allo sportello Atm», ha detto il direttore generale Arrigo Giana. I passeggeri potranno, attraverso il sito di Atm, inserendo codice della tessera e codice fiscale, ricaricare le mensilità a cui hanno diritto e poi attivare la ricarica nei totem che si trovano nelle stazioni del metrò.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Luglio 2020, 05:01

