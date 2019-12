Atm, monitoraggio autisti ottomila controlli nel 2019

Giudicare come guida l'autista per garantire la sicurezza dei passeggeri e il buon andamento del servizio Atm. Sono gli obiettivi delle ottomila verifiche in un anno su quattromila dipendenti, predisposte da Atm. Una media di oltre 22 controlli ogni giorno. Verifiche che proseguono dopo l'incidente del 7 dicembre in viale Bezzi, quando un filobus della 90 e un camion Amsa si sono scontrati, causando il ferimento di 18 persone e la morte di Shirley Ortega, filippina di 49 anni. Le rilevazioni sul personale sono «un'attività eseguita con regolarità», spiegano dal Atm. Nessuna pagella, ma soltanto verifiche, effettuate da personale in divisa o in borghese: l'addetto osserva come si comporta l'autista. Se usa il cellulare, se rispetta le precedenze, se si ferma correttamente alla fermata. (S.Rom.)

Giovedì 19 Dicembre 2019, 05:01

