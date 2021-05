Atm, il filobus va da solo

Simona Romanò

Tecnologia al servizio della sicurezza. In quest'ottica esordisce sulla linea filoviaria 90/91 Tech Bus, il primo filobus della flotta Atm a guida assistita, collegato a clou e rete 5G di Vodafone. Con una livrea inconfondibile, indaco, blu e verde (i colori dell'evoluzione tecnologica e della sostenibilità ambientale), nasce dalla sforzo congiunto di Comune, Atm, Politecnico, Vodafone e Ibm. I sensori intelligenti a bordo utilizzano la comunicazione V2I (Vehicle to Infrastructure) per consentire al mezzo di dialogare costantemente lungo il percorso con pensiline, semafori, lampioni, che saranno tutti dotati di tecnologa 5G).

Lo scambio di dati sarà di supporto al conducente (che per ora c'è ancora), con l'obiettivo di una guida più sicura: si potrà controllare la precedenza semaforica, la gestione degli incroci e delle fermate. «Un sistema utile anche in casa di malore o distrazione dell'autista, per mettere in sicurezza i passeggeri», spiegano Edoardo Sabbioni e Federico Cheli del dipartimento di meccanica del Politecnico. Le prime sperimentazioni iniziano in viale Abruzzi. «Una sfida, che insieme alla sostenibilità, rappresenta uno dei pilastri su cui si concentrano i nostri investimenti anche per favorire l'evoluzione e il rilancio di Milano», dichiara il direttore generale di Atm, Arrigo Giana. Fra due anni il progetto si potrà estendere agli altri filobus della 90/91. Intanto, si potranno verificare i benefici della guida assistita e spianare la strada a quella automatica, senza conducente, come sulla linea 5 della metropolitana. Ricercatori, ingegneri e tecnici lavoreranno poi per mettere a disposizione dell'autista un radar, come quello degli aerei, per vedere dove non arrivano i suoi occhi. «Siamo felici di contribuire con la nostra tecnologia e le nostre competenze a un progetto d'avanguardia, apripista della mobilità del futuro», commenta Giorgio Migliarina, direttore di Vodafone Business. «Mettiamo a disposizione l'esperienza sul 5G di Milano, di cui Vodafone è stata capofila».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA