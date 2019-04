Atm a 2 euro, via libera

Simona Romanò

Biglietto Atm integrato a due euro da luglio, via libera. Si parte con il nuovo Sistema tariffario integrato del bacino di mobilità (Stibm): il biglietto Atm aumenta da 1,50 a 2 euro; il ticket del metro è valido 90 minuti e non più per una sola corsa; il carnet di 10 di viaggi non è più nominativo, ma usufruibile da una famiglia o da amici che viaggiano sui mezzi pubblici insieme; arriva il biglietto unico per muoversi, da Comune a Comune, da Milano all'hinterland, prendendo mezzi diversi. Sono le novità che entreranno in vigore dai primi di luglio, votate ieri nell'assemblea dell'Agenzia del trasporto pubblico locale (Tpl), senza però il placet della Regione, assente alla riunione. Ok, quindi, secondo l'Agenzia, all'integrazione tariffaria in versione leggera: si parte da Milano, dai Comuni della prima fascia dell'hinterland e da quelli di Monza e Brianza, senza coinvolgere Trenord. I tecnici sono già al lavoro per la campagna d'informazione e la nuova bigliettazione: addio ai vecchi biglietti in provincia e rincaro a Milano. Atm pare essere già quasi pronta. «L'aumento ci sta», aveva spiegato a suo tempo l'assessore alla Mobilità Marco Granelli «perché si tocca chi usa i mezzi occasionalmente. Mentre quel 70% di pendolari che usa l'abbonamento non è sfiorato». Gli fa eco la consigliera della Città Metropolitana con delega alla Mobilità, Siria Trezzi: «Con senso di responsabilità e coraggio si è dato seguito a quanto richiesto da oltre 150 sindaci. L'aumento è soltanto un tassello. Dalla manovra ne trarranno beneficio tutti i pendolari che arrivano ogni giorno a Milano, per i quali non ci sono aumenti. Anzi, diminuiscono ovunque gli abbonamenti». Tuttavia con il Pirellone i rapporti sono tesi. Da sei mesi, infatti, la Lombardia nega l'autorizzazione alla manovra e ora potrebbe impugnare l'atto dell'Agenzia del trasporto: gli uffici stanno valutando come procedere e se si aprisse un contenzioso potrebbe slittare l'aumento. «Confidiamo che si possa lavorare insieme nei tempi e nei modi concordati», conclude Trezzi.

