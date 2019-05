Atm, 300mila multe e 789 milioni di utenti

È stato un 2018 da incorniciare, per Atm. L'azienda dei trasporti milanesi ha chiuso l'anno con 962,7 milioni di ricavi (+4,14%) e 173 milioni di investimenti, in crescita del 22,7%.

Sono alcuni numeri del bilancio di esercizio dell'anno scorso, approvato ieri dall'assemblea degli azionisti. Un dato significativo è l'aumento dei passeggeri, che evidentemente premiano un servizio di eccellenza nel panorama del trasporto pubblico non solo italiano: nel corso del 2018 gli utenti dei mezzi a Milano hanno raggiunto la cifra record di 789 milioni, con un incremento del 5% rispetto al 2017. Ancora superiore l'incremento dei passeggeri nella metro (+6%), che sono stati 369 milioni in un anno, 21 milioni in più rispetto al 2017.

Insieme all'aumento delle persone trasportate sono cresciuti i controlli, sia in superficie che nella sotterranea: +56%. E il risultato immediato è stato l'aumento delle multe: sono passate dalle 220mila del 2017 alle 300mila del 2018, con un aumento del 33%.

Dei 173 milioni di investimento, 152 sono stati destinati al rinnovo della flotta aziendale, 19 milioni alla manutenzione delle vetture, oltre otto milioni destinati alle nuove tecnologie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA