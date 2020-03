Atlanta show: 7-2 a Lecce

Marco Zorzo

MILANO - Due fiere del gol, quelle di ieri. E un altro rinvio. Andiamo per ordine. Meglio il calcio giocato. Atalanta sette bellezze, come Pasqualino (Giancarlo Giannini, ricordate?) nel famoso film. La Gasp-band passa 7-2 a Lecce. Cose ormai di ordinaria amministrazione per il super attacco atomico della serie A. Doppio vantaggio firmato con un'autorete clamorosa di Donati e il raddoppio di Zapata. Tutto in 5 minuti, dal 17' al 22'. Ma i salentini risalgono con la perla di Saponara e lo stesso Donati, che firmano il 2-2 prima del riposo.

Ripresa al fulmicotone per la Dea: Ilicic (47'), poi doppio Zapata (54' e 62'), Muriel 8(7') e Malinovskiy (91') chiudono l'ennesima scorribanda bergamasca di stagione. Con la Dea che continua la sua fuga in zona-Champions. E con un Gasperini raggiante a fine contesa: «Segnare tanto è un motivo di orgoglio. Siamo felici. Scudetto? Beh, credo che per noi sia tardi».

Risposta della Roma, che resta comunque in scia Atalanta. La squadra di Fonseca vince la fiera del gol a Cagliari: 4-3 in una gara pirotercnica, all'utimo respiro.

Avanti la squadra di Maran con il solito Joao Pedro, ma un doppio Kalinic ribalta la situazione. Nella ripresa Kluivert (64') fa 3-1. Nove più tardi Pereiro accorcia le distanze. Mikhitaryan (81') porta i giallorossi sul 4-2 e Joao Pedro (doppietta amara per lui) fissa il punteggio sul 3-4. Cagliari in caduta libera.

Sampdoria-Verona di oggi? Per Giovanni Toti, presidente della Liguria la partita si gioca a «porte chiuse». Decisione bocciata dalla Lega Calcio, che rinvia pure la gara di Marassi. Benvenuti a Jurassic Park.

