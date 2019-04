Atalanta, tris fantastico Viola e Toro, pari inutile

MILANO - «La Champions? Possiamo anche restare fuori dall'Europa». Gian Piero Gasperini mantiene sangue freddo, ma l'Atalanta torna a sognare dopo l'1-3 di Parma e in virtù dalle sole tre lunghezze di svantaggio dalla quarta piazza del Milan. «Se dovessi fare io le pagelle, darei a tutti un 10», aggiunge il tecnico. Non solo, quindi, a Duvan Zapata, che con una doppietta nella ripresa (19 reti in campionato per il colombiano di cui 13 in trasferta, 24 in stagione) permette alla Dea di allungare, dopo le reti nel primo tempo di Gervinho per i ducali e di Pasalic.

La lotta per l'Europa League annovera anche il mancato controsorpasso del Torino nei confronti della Samp. 1-1 per i granata in casa della Fiorentina. Scatto di Simeone al 7', risposta di Baselli dalla distanza al 34'. «Troppi pareggi per sperare in una classifica migliore», afferma il tecnico viola Stefano Pioli, al quinto pari interno di fila. Europa addio.

Il sorpasso riesce invece al Bologna, fuori dalla zona retrocessione a spese dell'Empoli dopo il 2-1 da brividi nel derby con il Sassuolo. Boga al 91' riacciuffa il rigore di Pulgar. Mihajlovic mette allora Destro e viene premiato da una zuccata dall'ex rossonero al 96'. Il Dall'Ara esplode. Tre punti pesantissimi in chiave salvezza pure per la Spal, a Frosinone: decide Vicari al 13'. Due retrocessioni sembrano segnate. (M.Sar.)

