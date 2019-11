Atalanta, storico 1-1 con il City di Pep Atletico Madrid ko 2-1 a Leverkusen

Massimo Sarti

MILANO - Tanto orgoglio e qualche rimpianto nel primo storico punto dell'Atalanta in Champions League. I ragazzi di Gasperini fermano sull'1-1 a San Siro il Manchester City, passato in vantaggio con Sterling già al 7' e raggiunto (dopo un rigore mandato sul fondo da Gabriel Jesus al 43') da un colpo di testa di Pasalic al 49', su assist di Gomez. La Dea disputa una bella ripresa e nel finale non approfitta dell'espulsione del portiere degli inglesi Bravo e dell'arrivo tra i pali dell'uomo di movimento Walker, perché il titolare Ederson era stato sostituito da Guardiola dopo il riposo. City sempre primo a 10 punti nel gruppo C, ma non ancora qualificato. A Zagabria Dinamo e Shakhtar fanno 3-3 (ucraini in rimonta da 3-1 a 3-3 su rigore al 98') e tengono l'Atalanta ancora teoricamente in corsa.

Nel gruppo D si qualifica la Juventus con due giornate di anticipo, ma non l'Atletico Madrid, che si fa battere 2-1 a Leverkusen dal Bayer. La squadra del Cholo Simeone mantiene comunque 4 punti di vantaggio sui tedeschi e sulla Lokomotiv Mosca. Agli ottavi, nel gruppo A, il Paris Saint-Germain, ancora a punteggio pieno dopo l'1-0 faticoso del Parco dei Principi sul Club Brugge. A bersaglio al 22' ancora l'ex capitano dell'Inter Icardi, poi uscito dolorante nella ripresa e sostituito da Cavani. I belgi al 76' hanno fallito un rigore con Diagne (attento Navas).

Quasi fatta (+5 sul Club Brugge) anche per il Real Madrid, travolgente per 6-0 al Bernabeu sul Galatasaray: tripletta di Rodrygo, doppietta di Benzema e penalty di Ramos. Turno passato e quarta vittoria su 4 nel gruppo B anche per il Bayern Monaco (vicino all'ingaggio di Wenger dopo la separazione con Kovac, che nella ripresa dispone in Baviera per 2-0 dell'Olympiakos, grazie alle reti del solito Lewandowski e dell'ex nerazzurro Perisic. Netto 0-4 infine del Tottenham a Belgrado sulla Stella Rossa: significativa la doppietta del sudcoreano Son.

Europa League. Stasera Lazio-Celtic Glasgow alle 18,55 e Borussia Moenchengladbach-Roma alle 21.

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

