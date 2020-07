Atalanta show: 6-2 al Brescia e -6 dalla Juve

MILANO - L'Atalanta ha battuto il Brescia 6-2 (4-1) nell'anticipo della 33a giornata della Serie A. In attesa delle altre partite la formazione bergamasca è salita al secondo posto e a -6 punti dalla capolista Juventus. In gol per l'Atalanta Pasalic (2' , 55' e 59') de Roon (25'), Malinovskiy (28'), Zapata (30'). Per gli ospiti a segno Torregrossa al minuto 8 e Spalek all'83'. Solo un sussulto per il Brescia che resta penultimo in classifica, quando Torregrossa all'8' ha pareggiato 1-1, momentaneamente. Poi cinque reti della squadra del Gasp che si conferma la più in forma del campionato.

Oggi si giocano Bologna-Napoli, Milan-Parma e Samp-Cagliari alle 19,30; Lecce-Fiorentina, Roma-Verona, Sassuolo-Juve e Udinese-Lazio alle 21,45. Domani alle 19,30 Torino-Genoa e alle 21,45 Spal-Inter.

La classifica: Juventus 76; Atalanta 70; Inter e Lazio 68; Roma 54, Napoli 52, Milan 50, Sassuolo 46, Verona 44, Bologna 42, Cagliari 41, Parma 40, Fiorentina 36, Sampdoria e Udinese 35, Torino 34, Genoa 30, Lecce 29, Brescia 21, Spal. 19.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Luglio 2020, 05:01

