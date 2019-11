Atalanta, luci a San Siro: c'è la sfida al City di Pep ultima chiamata per Gasp

Marco Zorzo

MILANO - Provarci fino in fondo. Questo è l'obiettivo dell'Atalanta che stasera (alle 21, dirette Sky Sport) ospita a San Siro il City di Pep Guardiola. Gasperini ha le idee chiare in proposito: «Vogliamo fare risultato. Zapata e Gosens non sono stati convocati. I tifosi possono darci la spinta in più». Dea ancora a quota zero dopo tre partite, ma Gasp pensa positivo e rilancia: «Con un punto siamo ancora in corsa per l'Europa League... L'unico rammarico che possiamo avere è la partita contro lo Shakhtar (sconfitta 1-2 in pieno recupero, ndr). Per il resto questa è un'esperienza che ci è servita in campionato. Nelle prossime partite, a cominciare proprio contro il City di Guardiola, contiamo di fare meglio». Il mercoledì di Champions oltre a Lokomotiv-Juventus, alle 18,55 propone come altro antipasto Bayern Monaco-Olympiacos.

Mentre alle 21 altre cinque sfide, a comimciare da Dinamo Zagabria-Shakthar Donetsk, partita che riguarda da vicino l'Atalanta. Quindi Stella Rossa-Tottenham, Bayer Leverkusen-Atletico Madrid (le avversarie del girone della Juve), Psg-Brugge e Real Madrid-Galatasaray completano la serata.

marco.zorzo@leggo.it

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA