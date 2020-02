Atalanta, Gasp vuole fare la storia

Massimo Sarti

MILANO - Si scrive San Siro, ma si legge Bergamo. Stasera al Meazza saranno almeno 43mila gli spettatori (compresi 2400 tifosi spagnoli) che assisteranno a quello che è già un momento storico per l'Atalanta, che da matricola (e dopo aver perso le prime tre partite del girone eliminatorio) è attesa dall'andata degli ottavi di Champions League contro il Valencia, con concrete possibilità di entrare tra le prime otto d'Europa. «Sarà nostra la partita più importante di sempre», commenta il presidente Antonio Percassi. Mister Gian Piero Gasperini non si fida delle tante assenze tra gli spagnoli e rifiuta il ruolo di favorito, sull'onda dell'entusiasmo (e dei grandi risultati) con cui la Dea arriva a questo appuntamento. «Mi piacerebbe vincere, per poi avere al ritorno due risultati a disposizione. Dovremo prestare la massima attenzione, avere molto rispetto e la giusta umiltà. Capisco la fiducia verso l'Atalanta, ma per qualificarci servirà fare qualcosa di davvero importante. Il Valencia rappresenta comunque l'élite del calcio spagnolo, attenzione a fare certi discorsi».

Rispetto non vuol dire però appagamento: «Siamo contenti di aver spostato così tante persone da Bergamo, ma non ci accontentiamo di questo». Rispetto all'undici che ha battuto sabato la Roma potrebbero giocare Castagne e Pasalic al posto di Hateboer e Freuler. Davanti ci saranno ancora Ilicic, Gomez e Zapata? Gasperini potrebbe pensare a una soluzione alternativa senza il colombiano, magari con Ilicic falso nueve. Lo sloveno cerca il primo gol in Champions, «ma non importa chi segna, conta vincere. Dobbiamo giocare da squadra, concedere pochi spazi e creare occasioni».

Il Valencia (sesto in Liga e che a San Siro perse ai rigori la finale di Champions del 2001 con il Bayern) è privo di tanrissimi elementi importanti, tra cui l'ex capitano della Roma Florenzi, che dopo essere stato espulso contro il Getafe nella sua seconda presenza nel campionato iberico, ha dovuto dare forfait a causa della varicella: «Una disgrazia dietro l'altra», ha detto il tecnico Celades, che potrà invece contare sull'ex interista Kondogbia.

