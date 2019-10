Atalanta: dal sogno alla beffa Shakhtar

Massimo Sarti

MILANO - Dall'illusione della grande festa alla delusione atroce del 95', con lo Shakhtar Donetsk vittorioso 1-2 grazie ad una rete in contropiede dell'israeliano Solomon. E all'Atalanta sono rimasti solamente gli applausi degli oltre 26mila tifosi bergamaschi (distribuiti tra il primo anello e il secondo arancio) che hanno fatto di tutto per rendere l'effetto pienone a San Siro. La Champions League continua a rimanere indigesta per Gian Piero Gasperini. Questa volta in maniera immeritata. «Perdere così fa male. I ragazzi sono stati bravissimi, sono dispiaciuto per loro. Risultato cattivo, che non valorizza la prestazione».

Se a Zagabria l'Atalanta ci aveva capito poco, contro gli ucraini i nerazzurri sono partiti con 30' a tutta, sfruttati solo con una zuccata di Duvan Zapata al 28', dopo cross di Hateboer e uscita a farfalle di Pyatov. Che al 14' aveva invece respinto a Ilicic un rigore guadagnato dallo stesso sloveno. Poco prima del gol, palo clamoroso di Pasalic. Al minimo rallentamento atalantino, i marpioni dello Shakhtar si sono risollevati, pareggiando al 41' con Junior Moraes (autostrada aperta da un errore di De Roon) e colpendo una traversa su punizione con Marlos. Nella ripresa il Gasp ha provato a vincerla, per tenere aperto addirittura il sogno qualificazione. 2-1 sfiorato nel finale da Malinovskiy e Gomez, 1-2 centrato da Solomon nel recupero del recupero, causato beffardamente dalle perdite di tempo proprio degli ucraini.

Momenti di paura prima del match, quando un tifoso dell'Atalanta è caduto da circa 4 metri nel primo anello di San Siro. È stato trasportato all'ospedale San Carlo in codice giallo, in condizioni non gravi.

