Atalanta, Champions a San Siro: sì anzi... ni

Massimo Sarti

MILANO - In tempo di mercato, siamo anche davanti a un caso di un possibile prestito di uno stadio. «Mi sembra un'operazione giusta, anche simpatica. L'Atalanta è un bel team ed il mio sostegno ce l'ha. Io la vedo con molto favore, poi dovranno decidere le due squadre di Milano».

Così il sindaco Giuseppe Sala ha aperto alla richiesta che la famiglia Percassi ha fatto di poter giocare la Champions League a San Siro (al posto di Reggio Emilia), visti i tempi troppo esigui per realizzare i lavori richiesti al Gewiss Stadium di Bergamo (in ristrutturazione) per avere il nulla osta dell'Uefa. A quanto si apprende l'Inter avrebbe già dato il proprio benestare, con il placet dello stesso presidente Steven Zhang. Più sfumata, al momento, la posizione del Milan, espressa dal proprio numero uno Paolo Scaroni: «Faremo una riflessione, terremo conto degli umori dei nostri tifosi che hanno già subito l'esclusione dall'Europa League».

L'idea San Siro per l'Atalanta in Champions è nata proprio per l'assenza del Diavolo dalle coppe. Tra le due tifoserie c'è una storica rivalità. E in più solo a maggio, il Milan perdeva la Champions sul campo dall'Atalanta in volata.

Venendo alle trattative più tradizionali, il neo patron della Fiorentina Rocco Commisso ha ribadito: «Chiesa resterà con noi almeno un altro anno, a meno di cose di cui non sono a conoscenza. Ma mi è stato assicurato che non esistono precedenti accordi».

Il Napoli è vicino a prendere il 19enne centrocampista macedone di origini turche del Fenerbahçe Eljif Elmas, per 15 milioni più bonus. E si va verso l'assalto che i tifosi partenopei sperano definitivo per James Rodriguez.

Il Real, che vuole 42 milioni per la cessione, non ha convocato il colombiano per la tournée in Canada. Intanto il connazionale ed ex difensore dell'Inter Jeison Murillo sta per tornare in Italia, alla Sampdoria. Dopo Nakata, secondo giapponese nella storia del Bologna: è il centrale arretrato Takehiro Tomiyasu.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 10 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA