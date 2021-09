Atalanta, c'è il Villarreal Gasp avverte: «Un osso duro»

Massimo Sarti

L'atto terzo dell'Atalanta in Champions League comincia dalla Spagna, dall'Estadio de la Ceramica e dal Villarreal (alle 21) guidato da Unai Emery. «Un grandissimo allenatore, che sa far giocare la squadra in tanti modi. Il Villarreal sa cambiare faccia durante la gara. Ha vinto l'Europa League e ha giocato alla grande anche contro il Chelsea in Supercoppa».

Così il tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini alla vigilia, ai microfoni di Sky. «Per noi affrontare questa manifestazione è un onore e il nostro obiettivo è limitare le altre squadre, misurandoci come sempre con grande umiltà. Abbiamo sempre lo stesso entusiasmo, c'è voglia di fare, di stare in campo e di imparare. L'esordio di Zagabria nel 2019 fu doloroso, ma da lì abbiamo fatto tanta strada e cose egregie».

La semifinale sfiorata nel 2020 contro il Paris Saint-Germain, l'uscita a testa alta la scorsa stagione con il Real agli ottavi. Adesso si riparte «in un girone difficile», che comprende anche il Manchester United di Cristiano Ronaldo e lo Young Boys.

La sfida in terra iberica potrebbe essere già fondamentale, quindi, in chiave qualificazione, anche se il Gasp avverte: «Dovremo fare punti su tutti i campi». La partenza in campionato non è stata però brillante come nel recente passato.

L'Atalanta è reduce dallo stop casalingo contro la Fiorentina, match risolto da tre rigori: «Non c'è mancata la brillantezza, sabato scorso il risultato è stato dettato da episodi sui quali ci attendiamo risposte per sapere come comportarci in futuro. Dobbiamo prendere spunto dalle giornate non fortunate come quella contro la Fiorentina».

