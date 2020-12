Atalanta agli ottavi: Muriel manda ko l'Ajax

Marco Zorzo

Con Muriel passa la paura. E l'Atalanta sbanca la Johann Cruijff Arena grazie al colombiano che infila l'Ajax e regala alla Dea gli ottavi di Champions. Tutto questo al minuto numero 85, con i nerazzurri un pochino in sofferenza da quasi 20 minuti. Sarebbe bastato il pari alla Gasp-band, ma gli atalantini hanno conquistato la terza vittoria in altrettante gare in trasferta. E Gollini mantiene la porta immacolata cone in Danimarca (0-4) e a Liverpool (0-2). Bergamaschi che chiudono al secondo posto a quota 11, due punti i meno dei Reds, che hanno impattato 1-1 in trasferta con il Midtjylland.

Gasperini alla fine felice come una Pasqua: «Un risultato straordinario, superiore all'anno scorso: stavolta c'erano due mostri sacri del calcio europeo come Liverpool e Ajax battendoli entrambi in trasferta». Sul diverbio col Papu Gomez, Gasperini preferisce tagliar corto: «Non possiamo andare dietro a tutto, e al di là di quel che si dice e si scrive, io guardo alle situazioni del campo. Devo sentirmi libero di fare le mie scelte: un principio dal quale non si può prescindere. Il valore del Papu e degli altri s'è visto pure ad Amsterdam». Le voci di sue dimissioni? «Quando me ne andrò da Bergamo lo farò in accordo con la società».

Infine 5-1 del Psg (tripletta di Neymar e doppio Mbappé)al Basaksehir nella prosecuzione del match sospeso martedì per l'episodio a sfondo razzista che ha coinvolto il quarto uomo.

marco.zorzo@leggo.it



Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA