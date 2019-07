Atalanta 6 bella. Pokerissimo Lazio

MILANO - In moto o in scooter da Bergamo a Clusone per l'Atalanta. Questa è stata la domenica di circa mille tifosi della Curva Nord, ripagati dal 6-0 (in 70' di gioco) che la squadra di Gasperini ha rifilato al Renate (serie C), con doppiette di Barrow e del centrocampista classe 2000 Colley e reti di Gomez e Muriel.

Dalla Valseriana al Cadore: ad Auronzo la Lazio ha battuto 5-2 la Triestina (sempre serie C): due centri per Caicedo, la cui permanenza in biancoceleste non è ancora certa. Al pari di quella di Milinkovic-Savic: in gol anche il serbo, così come Immobile e Correa (rigore). Sconfitta invece negli Stati Uniti per una giovane Fiorentina contro l'Arsenal: un 3-0 troppo severo per la squadra di Montella, spostatasi poi da Charlotte al Bronx per un evento promozionale promosso da patron Rocco Commisso: «Si terrà nelle prossime ore una nuova chiacchierata con Chiesa. Ci saranno anche Barone e Pradè, che è venuto qui apposta». Il summit dal quale i viola sperano esca la permanenza dell'attaccante.

Nelle altre amichevoli 12-0 del Sassuolo alla Selezione Wipptal (poker di Caputo, quasi fatta per Obiang in neroverde), 5-1 del Brescia al Darfo Boario, 4-0 del Parma al Maia Alta, 2-0 della Spal al Pordenone neopromosso in B, con gol di Valoti e Petagna su rigore. Cagliari invece bloccato sull'1-1 dalla FeralpiSalò (serie C).

Per il Bologna hanno infine giocato i tifosi, che in centinaia hanno partecipato a un pellegrinaggio al Santuario di San Luca come segno di vicinanza a Sinisa Mihajlovic (presente la moglie Arianna Rapaccioni) e a tutti coloro che stanno lottando contro la leucemia ed altre malattie.(M.Sar.)

