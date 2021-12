Aste immobiliari sul web: tutto finto Due in manette

Erano occasioni da non perdere: appartamenti nel centro di Milano all'asta, ma anche auto di lusso. Era tutto on line: siti web, indirizzi di posta elettronica di studi legali, numeri telefonici, documenti con i nomi dei magistrati titolari dei procedimenti di liquidazione. Tutto falso. Come falsi avvocati sono i due truffatori - uno di Udine, l'altro di Campobasso - arrestati dalla guardia di finanza con le accuse di truffa pluriaggravata, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e auto-riciclaggio.

Secondo le indagini coordinare dal pm Carlo Scalas, la coppia ha messo a segno truffe per duecentomila euro. Spacciandosi per avvocati, organizzavano false aste giudiziarie sul web di veicoli e immobili. Una volta incassata la caparra, dirottavano il denaro su conti correnti in una banca tedesca e lo trasformavano in criptovaluta attraverso una piattaforma statunitense. Le Fiamme gialle hanno recuperato il denaro sottratto.



