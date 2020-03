Assessori nelle zone rosse

Gli assessori al Welfare e alla Protezione civile della Lombardia, Giulio Gallera e Pietro Foroni saranno oggi a Lodi e nei paesi colpiti dal Coronavirus. Ieri l'annuncio del presidente della Regione Attilio Fontana. Gli assessorisaranno alle 9.30 all'ospedale Maggiore di Lodi da dove si collegheranno con Palazzo Lombardia per partecipare alla seduta di Giunta convocata per le 10. Si sposteranno poi all'interno della zona rossa, con una visita all'ospedale di Codogno dove incontreranno anche il sindaco. Infine nel primissimo pomeriggio anche all'ospedale di Cremona. Intanto, ieri Gallera ha confermato l'apertura delle strutture ospedaliere private che saranno a disposizione per l'emergenza virus. «i privati con strutture consone entrano a tutti gli effetti dentro la cabina di regia che porterà ad ampliare in maniera significativa i posti delle terapie intensive».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 05:01

