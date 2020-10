Assembramenti, chiusi 15 locali

Simona Romanò

Non più solo appelli al buon senso. Ma una stretta nei luoghi della movida per il rispetto delle norme anti-virus, ora che l'andamento dei contagi non frena la sua corsa.

Il bilancio del weekend è di 15 locali chiusi per 5 giorni per assembramenti; multe per il mancato uso della mascherina per un totale di 3.080 euro se pagate entro 5 giorni (4.400 euro se estinte oltre i 5 giorni); 121 persone controllate, di cui 2 minorenni indagati in stato di libertà. L'idea, al momento, è di fare riferimento sempre alla cautela, ma anche adottare una linea di rigore.

POLIZIA LOCALE Si è mossa ovunque nei quartieri della movida per monitorare i locali e il rispetto delle norme che aiutano a contenere la diffusione del virus: dagli affollamenti ai distanziamenti, all'uso corretto della mascherina da parte del personale e dei clienti. Sono 15 le attività chiuse per un periodo di 5 giorni, per assembramenti e varie violazioni delle misure anti-pandemia. «Tutti locali molto frequentati, alcuni dei quali noti punti di riferimento per il popolo della notte», fanno sapere i ghisa. In alcuni casi sono bastate poche parole per far sciogliere qualche piccolo assembramento, che è una delle situazioni ritenute più pericolose dagli esperti per il contagio da coronavirus.

POLIZIA e CARABINERI Sabato sera i militari sono stati dirottati all'Arco della Pace, mentre le squadre anti-Covid di agenti hanno pattugliato la zona tra corso Como e Porta Garibaldi, oltre alle stazioni della metropolitana, come Garibaldi sulla M2, utilizzate per raggiungere le vie del divertimento. In tutto, hanno contestato 11 violazioni per il mancato uso della mascherina e hanno identificato 121 persone, di cui 47 con precedenti. Un giovane era in possesso di un tirapugni e di un taglierino, un altro di un coltello a serramanico e una dose di hashish. Un italiano di 19 anni è stato arrestato perché in tasca aveva oltre 70 grammi di hashish. Mentre per un 20enne sono scattate le manette perché responsabile del furto di una bici.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA