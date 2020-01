Assassino in Svizzera, preso a Milano

Greta Posca

Ha ucciso una donna a Ginevra, in Svizzera. È salito in auto ed ha tentato una fuga fino a Milano. Ma ad aspettarlo ha trovato i carabinieri.

È durata poco la latitanza di un albanese di 27 anni, ritenuto dalla polizia elvetica l'autore dell'omicidio avvenuto il 26 gennaio scorso alle 4 del mattino nel quartiere Plainpalais di Ginevra. La vittima è una 55enne svizzera che è stata accoltellata e uccisa nel suo appartamento. La donna, gravemente ferita dopo l'aggressione, ha chiesto aiuto a un vicino, che ha sorpreso l'albanese ancora con il coltello in mano. Il giovane si è dileguato, ma il suo sangue sulla scena del delitto - si è tagliato colpendo la dona - ha premeso alla polizia di identificarlo. Nel frattempo però l'albanese aveva passato il confine italiano a bordo dell'auto guidata da un amico, un connazionale residente a Cassina De' Pecchi, nell'hinterland milanese.

Immediatamente allertati dalla sala operativa del servizio per la cooperazione internazionale di polizia, i carabinieri della stazione di Cassina in 120 minuti hanno localizzato l'omicida presso la clinica Multimedica di Sesto San Giovanni, dove si era recato per medicare le ferite riportate alla mano destra.

Il giovane albanese, privo di precedenti in Italia ma con precedenti per droga in Svizzera, è stato fermato in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria elvetica. Al momento si trova piantonato in ospedale. seguito della convalida della Corte di Appello di Milano ha convalidato il fermo, in attesa degli accertamenti di polizia giudiziaria coordinati con le autorità svizzere per l'estradizione.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA