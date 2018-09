Assalto Olimpia alla Supercoppa in semifinale con Brescia

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Operazione Supercoppa italiana. Domani a Brescia, l'Olimpia punta a portare a casa il primo trofeo stagionale. Campioni in carica uscenti, i biancorossi affronteranno, in semifinale, la Leonessa Brescia (alle 20.45, in diretta su Eurosport 2 e Eurosport Player). L'altra sfida in programma è Torino-Trieste (finale domenica alle 18).Dopo un eccellente precampionato, coach Pianigiani potrebbe avere nuovamente a disposizione anche Jerrells, ormai sulla via del recupero. Qualcuno, causa turnover, dovrà restare fuori. Ovviamente sarà presente James, il nuovo diamante del club milanese: «Vincere alle volte è una questione di mentalità - spiega -. Non è che Milano non abbia avuto talento e buone squadre per l'EuroLeague negli ultimi anni, ma capita che sia più importante la chimica. Mentalità significa che ci sono partite in cui semplicemente non puoi perdere».