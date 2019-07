Assalto in banca, 11 persone in ostaggio

Oltre mezz'ora in ostaggio di due rapinatori. È la brutta avventura vissuta da undici persone tra clienti e dipendenti ieri mattina nella filiale della Ubi Banca di viale Washington. Alle 12.50 i banditi, entrambi a volto scoperto, hanno fatto irruzione nell'istituto di credito. Uno di loro impugnava un taglierino e sotto la minaccia dell'arma è riuscito a raggruppare gli ostaggi per condurli in uno stanzino al primo piano. I malviventi hanno poi agito con calma. Hanno aspettato mezz'ora l'apertura temporizzata dei cassetti degli sportelli bancomat, li hanno svuotati (la cifra non è stata ancora quantificata) e sono scappati. Gli ostaggi sono riusciti a liberarsi e a chiamare i soccorsi attorno alle 13.40. Non hanno subito alcuna violenza ma per alcuni di loro è stata necessaria la visita dei paramedici del 118 per lo stato di choc.

Mercoledì 10 Luglio 2019, 05:01

