Assalto finale per Locatelli: la Juve è pronta a chiudere

Timothy Ormezzano

La Juventus all'assalto di Locatelli. Sono ore frenetiche per mettere a segno il primo colpo bianconero sul mercato. Ieri sera nuovi contatti con i vertici del Sassuolo, oggi l'affondo che potrebbe essere decisivo. Si può fare. Dal terzo summit in poco più di un mese si attende la sempre più probabile fumata bianca. Allegri vuole al più presto il centrocampista che si è consacrato agli Europei.

E la stima del tecnico è assolutamente ricambiata da Locatelli, che ha gentilmente declinato le avances dell'Arsenal. Non bastano i 37 milioni bonus compresi offerti dalla Juve una decina di giorni fa. Il Sassuolo, che valuta il suo gioiello 40-45 milioni, ha aperto all'inserimento nell'operazione di una giovane contropartita tecnica come il centrocampista Fagioli o soprattutto il centrale Dragusin.

Locatelli, atteso tra oggi e domani a Sassuolo, spera di cominciare la nuova stagione direttamente in bianconero. Attenzione, però, perché le manovre juventine a centrocampo possono proseguire con Pjanic, che potrebbe tornare alla base con ingaggio ridotto rispetto agli attuali 6,5 milioni annui dopo una stagione assai deludente al Barcellona. L'amichevole dell'8 agosto tra bianconeri e blaugrana al Trofeo Gamper può essere l'occasione per trattare Pjanic, specie se prima di allora la Juve riuscirà a battere qualche colpo in uscita.

È il caso ad esempio di Demiral, anche se la valutazione di 35-40 milioni è stata giudicata eccessiva dal Borussia Dortmund. I tedeschi spingono per un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Tutto fatto invece per il prestito al Torino di Pjaca, che cambierà sponda del Po. Intanto da Cristiano Ronaldo arriva finalmente un post a tinte bianconere: «Felice di tornare al lavoro», il messaggio di CR7, che segue con apprensione le condizioni di sua sorella Katia Aveiro da venerdì ricoverata a Funchal con una polmonite successiva al contagio da Covid.

La Juve sta provando ad anticipare l'acquisto di Kajo Jorge, pagando al Santos l'indennizzo di due milioni.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA