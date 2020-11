Assale la farmacia e trova gli agenti

Assalto alla rapina finito in manette al Corvetto. Ieri i poliziotti hanno arrestato un 24enne, con precedenti penali, autore di una tentata rapina ai danni della farmacia Lloyd 34 di via Marocchetti.

Le farmacie in questo periodo sono spesso preda di banditi e la polizia in questi giorni ha intensificato i controlli attorno a questi esercizi commerciali. L'uomo ha fatto irruzione impugnando un cacciavite, con il volto coperto da una mascherina chirurgica e dal cappuccio della felpa, ed è andato verso la cassa, dove ha minacciato una farmacista. Nel negozio già si trovavano gli agenti del gruppo Falchi (in borghese, specializzati nella repressione dei crimini di strada) della Squadra Mobile. L'esercizio pubblico era già stato rapinato due volte, il 9 e l'11 novembre. I poliziotti hanno bloccato il rapinatore, disarmandolo e arrestandolo.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Novembre 2020, 05:01

