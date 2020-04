Aspirante suicida al Pirellone: «Datemi Fontana»

Una donna di 47 anni ha minacciato di uccidersi puntandosi un coltello alla pancia all'interno dell'atrio del grattacielo Pirelli, la sede del Consiglio regionale della Lombardia. Dopo circa due ore di trattativa, è stata immobilizzata dalla polizia col taser. È accaduto ieri mattina alle 11, quando la donna è arrivata all'ingresso puntandosi il coltello all'addome chiedendo alla guardia giurata di farla entrare perché voleva parlare col governatore Attilio Fontana. Il quale oltretutto in qualità di presidente della Regione ha l'ufficio a Palazzo Lombardia e non al Pirellone.

La guardia ha fatto entrare la donna nell'atrio, prima dei tornelli, e ha avvisato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivate in pochi minuti dieci volanti. Gli agenti hanno detto alla guardia giurata di nascondersi e di simulare al telefono di essere il presidente Fontana, in modo da calmare la donna e convincerla ad arrendersi. La telefonata non è comunque bastata e dopo oltre un'ora e mezza di trattativa è stata bloccata con un colpo di taser. La donna è stata trasportata all'ospedale San Paolo in condizioni non preoccupanti ed è stata denunciata per resistenza. Ai poliziotti la 47enne ha raccontato di vivere in auto dopo essere stata sfrattata nel 2019 assieme al figlio 16enne da via Bobbio, nella zona dei Navigli.

