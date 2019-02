Aspirante Ferragni con la carta di credito clonata

Salvatore Garzillo

Nel tentativo di diventare una influencer su Instagram ha comprato abiti firmati, gioielli e prenotato la camera di un motel dove fotografarsi con i vari look assieme al fidanzato durante San Valentino. Non contenta, ha anche acquistato un numero considerevole di like attraverso una società specializzata nell'incremento dei follower. Tutto con i soldi rubati dalla carta di credito di una pensionata di 75 anni di Cornaredo, zia di un suo caro amico.

Protagonista della storia è una 17enne di Caronno Pertusella (Varese) a cui il sogno del successo a tutti i costi ha offuscato le idee e che ora è stata denunciata dai carabinieri di Rho per utilizzo indebito di carte. Approfittando della distrazione dell'amico, che ogni tanto utilizzava la carta con l'autorizzazione della zia, la ragazza è riuscita a sottrargli numero e codice di verifica. È iniziata così la sua vita parallela da aspirante Ferragni. Ha comprato vestiti, accessori e tutto ciò che serve per diventare - a suo avviso - una influencer di moda. Si è però accorta che postare foto con capi esclusivi non era sufficiente o comunque non abbastanza veloce per scalare i vertici dei social, e allora ha trovato un'altra scorciatoia comprando i suoi seguaci. Dal 16 gennaio all'8 febbraio ha speso 10mila euro.

L'indagine è iniziata la mattina del 14 febbraio scorso quando la proprietaria della carta si è presentata in caserma per denunciare gli strani movimenti nell'ultimo mese. Era convinta che qualcuno gliel'avesse clonata e invece gli acquisti avvenivano regolarmente usando le credenziali rubate. I militari hanno subito notato che nell'elenco dell'estratto conto c'era la prenotazione di un motel a Saronno per quella stessa sera. Hanno trovato la presunta hacker nella stanza, abbracciata al proprio fidanzato di 18 anni che sembra fosse all'oscuro di tutto.

