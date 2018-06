Asilo negato a sei migranti su 10

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniNegli ultimi anni «sei richieste su dieci» presentate a Milano da migranti che volevano ottenere asilo sono stati respinte dalle Commissioni territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.Il dato emerge dal bilancio di responsabilità sociale del Tribunale per il 2017. Nel frattempo, Milano e la Lombardia hanno accolto «nelle strutture del proprio territorio» ben 26.519 persone, pari al 14% di coloro che sono arrivati in Italia. Inevitabile, dunque, anche un boom di richieste d'asilo e di protezione internazionale. Uno tsunami di storie, drammi e carte bollate, alle quali a stento la macchina della giustizia è riuscita a fare fronte. Chi si è visto respingere la richiesta dalle due Commissioni territoriali milanesi (alle quali presto se ne aggiungerà una terza) o da quella di Monza, infatti, quasi sempre ha presentato ricorso alla nuova sezione immigrazione del Tribunale. Anche in questo caso le domande, tra il 2015 e il 2017, sono quasi raddoppiate, tanto che i procedimenti iscritti due anni fa erano 2.007, mentre l'anno scorso è stato registrato «un carico complessivo» di 3.647.Il decreto Minniti, poi, ha bloccato la possibilità, in caso di diniego, di ricorrere in appello ma, come spiegano dall'Ufficio Immigrazione della Questura, molti migranti sono disposti ad arrivare fino alla Cassazione. Un iter complesso, che può durare anche anni. L'incremento significativo del numero dei ricorsi «ha evidenziato la necessità di un cambio di passo nell'ambito dell'organizzazione degli uffici giudiziari - si legge ancora nella relazione - che consenta di far fronte al contenzioso emergente» con poche risorse. E mentre la giustizia cerca faticosamente di adeguarsi, chi si vede respingere la richiesta di asilo entra in una sorta di limbo. «A quel punto la persona può essere espulsa», spiegano ancora dalla Questura. «Nei casi più lievi è previsto il rimpatrio volontario, mentre in quelli più gravi, in particolare se il migrante ha commesso reati, scatta l'espulsione».