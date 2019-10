Ascoltando i versi gitani di Garcìa Lorca

Popolo misterioso, segreto, non addomesticabile, quello gitano. «Il più aristocratico del nostro paese», sostiene Nuria Espert, gran signora del teatro spagnolo da domani al Grassi con Romancero gitano, la più importante raccolta di poesie di Federico Garcìa Lorca. A guidarla c'è Lluìs Pasqual, fuoriclasse della scena europea, amico e compagno di splendide avventure teatrali.

A unirli l'amore per Lorca, a lungo frequentato, lei come indimenticabile interprete di Yerma, Donna Rosita nubile, Nozze di sangue, lui come regista decodificatore di mondi e visioni. Ora tornano insieme per un'immersione nell'universo poetico di Romancero gitano, grande affresco in versi che, all'ombra di temi come la notte, la luna, le stelle, la morte, l'amore, il conflitto tra potere costituito e desiderio di libertà, intreccia e connette culture diverse, la Spagna moresca e quella cristiana. «Nuria ha respirato Federico per anni», chiosa Pasqual. «Per questo, talvolta, come un lampo, appare nel corso della lettura la memoria di qualcosa che l'attrice e il poeta hanno condiviso, al di là dei confini del tempo». (O.Bat.)

riproduzione riservata ®

Lunedì 21 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA