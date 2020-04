Artisti e musica Milano festeggia il 25 Aprile in streaming

Quest'anno a Milano, come altri parti d'Italia, il 25 aprile sarà festeggiato in streaming causa virus. La rete Partigiani in Ogni Quartiere intende celebrare con ancora più forza il 75.simo anniversario della Liberazione, proponendo un evento in streaming che riunirà in una grande piazza virtuale, musicisti, artisti ed esponenti della società civile uniti nei valori dell'antifascismo. A partire dalle 18.30 da Youtube, dal blog di POQ, da autistici.org e, in contemporanea, dalle pagine Facebook e Instagram di Partigiani in Ogni Quartiere, si alterneranno musica, interventi, testimonianze. La diretta terminerà alle 22 con una versione collettiva di Bella Ciao. Partecipano tra gli altri Fiorella Mannoia, Punkreas, Frankie hi-nrg mc, Africa Unite, Modena City Ramblers, Bandabardò, Omar Pedrini, L'Aura, Vallanzaska, Zibba, Federico Poggipollini, Ministri, Piotta, Ensi, Statuto e Shandon. Diretta su Radio Popolare.

Ieri il sindaco Giuseppe Sala è andato al Cimitero Maggiore a rendere omaggio ai partigiani. «Mi sono fermato al Campo 64, il Campo della Gloria, qui sono sepolti i combattenti per la libertà che con il loro sacrificio ci hanno permesso di essere liberi».

