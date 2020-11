Artigiano in Fiera shopping con un clic

Artigiano in fiera è vivo anzi è live: così si chiama la rassegna internazionale dedicata all'artigianato, che aprirà (causa Covid non nei padiglioni di Fiera Milano a Rho) ma sul web da domani. La piattaforma online, realizzata da Ge. Fi Gestione Fiere spa, consentirà di conoscere le aziende artigiane, visitarne virtualmente i laboratori e acquistarne i prodotti. Il portale è diviso in quattro sezioni, con la possibilità di ricercare i prodotti e i produttori per collocazione geografica, in ordine alfabetico e con una serie di filtri di ricerca. La quarta sezione è gastronomica: il ristorante di Artigiano in Fiera Live powered by Mi View Restaurant, da dove sarà possibile ordinare anche a domicilio (a Milano e hinterland) alcuni tra i piatti più gettonati di Artigiano in Fiera.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Novembre 2020, 05:01

