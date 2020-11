Arthur canta: «Grazie Juve»

Timothy Ormezzano

«Grazie Pirlo». Il brasiliano Arthur ha ritrovato un posto al sole della Seleçao. E per festeggiare al meglio il suo rientro nei ranghi verdeoro si è regalato anche la gioia del primo gol dopo 21 presenze in Nazionale. È stato lui a inaugurare il 2-0 contro l'Uruguay di Godin e Nandez, attesi sabato sera allo Stadium per Juventus-Cagliari.

La cura bianconera ha fatto bene ad Arthur, nonostante qualche rigetto iniziale: «Ho passato un momento difficile, ero poco coinvolto in bianconero e triste per la mancata convocazione della scorsa volta. Poi ho svolto un gran lavoro alla Juve ed è stato bellissimo tornare in Nazionale».

Da centrocampista, Pirlo è ovviamente il suo faro: «Mi sta aiutando tanto. È un grande allenatore, conosce le sensazioni dei giocatori in campo e sa come tirare fuori il meglio da ognuno. Può insegnarmi davvero molto». Lo scambio Arthur-Pjanic non ha solo portato un'ottima plusvalenza nelle casse bianconere e blaugrana.

La sensazione è che il brasiliano sia in crescita esponenziale rispetto alle prime timide uscite e che il meglio debba ancora venire.

È invece già al top Morata, un altro che ha ritrovato la Nazionale traslocando a Torino. L'attaccante che all'Atletico Madrid sembrava in caduta libera ha avuto un impatto devastante in bianconero. Il gol con cui ha aperto il set vinto per 6-0 dalla sua Spagna contro la Germania conferma il suo splendido stato di forma psicofisica diametralmente opposto a quello di Dybala. Poco ma sicuro: le gerarchie non cambieranno alla ripresa del campionato. Sabato Morata farà di nuovo coppia con Cristiano Ronaldo, che l'anno scorso segnò la sua prima tripletta in bianconero proprio contro il Cagliari allo Stadium.

