Arthur-Barça, lungo addio sempre più al veleno

TORINO - Lo scambio Arthur-Pjanic attende solo la ceralacca dell'ufficialità, in arrivo oggi (ma la firma già c'è) sull'asse Juventus-Barcellona. Ieri è stato il giorno delle visite al J Medical di Torino. I test sono durati tanto, circa sei ore. Del resto il brasiliano è il quarto acquisto più costoso della storia bianconera dopo Cristiano Ronaldo (117 milioni), Higuain (90) e De Ligt (85,5). Operazione da 70 milioni più altri 5 di bonus e contratto quinquennale da 5 milioni più premi a salire. Pjanic ha svolto le visite sotto la stretta osservazione del medico del Barcellona. Il bosniaco è stato valutato 60 milioni più bonus dalla Juve, che verserà un conguaglio da una decina di milioni.

Non resta che capire quando i due centrocampisti si scambieranno gli armadietti. Si pensava alla fine di agosto, ma Arthur sarebbe molto infastidito dalle ultime dichiarazioni sul suo conto del tecnico Setién. L'adios potrebbe arrivare al termine della Liga, se non prima, con tanti saluti alla Champions.

L'under 23 della Juve, reduce dalla conquista della Coppa Italia di Serie C, si è invece assicurata il portoghese classe 2001 Felix Correia, in arrivo dal Manchester City. Percorso inverso per Pablo Moreno, talentuoso spagnolo della Primavera bianconera. I due giovani sono stati valutati una decina di milioni: un'altra plusvalenza è in arrivo.

