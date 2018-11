Arrivano 16mila piante in parchi, viali e rotonde

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòVerde diffuso per una metropoli dal pollice verde, con addirittura le piante che sorpasseranno i nuovi nati nel 20018.Il Comune infatti pianterà 16mila alberi (contro i 14.921 del 2017 e dei 9.200 del 2016), ovvero più dei bambini che si stima nasceranno nel 2018: 10.200. L'annuncio dell'assessore al Verde Pierfrancesco Maran. Un tripudio di pioppi, aceri, frassini, querce. E poi tutti quegli esemplari dalle molte fioriture, come i liquidambar del nord America, i tigli, le robinie, le sophore. Metteranno radici non solo nei parchi, ma anche in spazi ritagliati nell'asfalto. La nuova strategia di Palazzo Marino è di portare un po' di natura fra il cemento, ovvero lungo viali trafficati, come via dei Missaglia; al centro di incroci trafficati come piazzale Bologna; nei parterre di strade dove i motori la fanno da padroni, come via Rombon. Fino a dare un tocco di colore ai parcheggi desolanti come quello del capolinea della metrò rossa a Molino Dorino. Un processo dunque di mini forestazione urbana per veder svettare le chiome verde nei punti più impensabili. I primi alberi (otto lagerstromie che in primavera fioriranno) del nuovo piano verde sono comparsi, fra lo stupore, di fronte agli uffici del settore urbanistica in via Bernina: piantumati in aiuole appositamente create in marciapiedi un po' allargati. «Da un lato quindi rafforziamo il patrimonio arboreo nei parchi, dall'altro rendiamo più belli e sostenibili dei luoghi di passaggio», ha spiegato Maran. La novità di quest'anno è anche il progetto pilota in via Assiano, a Muggiano: si proverà a pulire un'area dove nel 2015 si è verificato uno sversamento di idrocarburi piantando 325 pioppi. Dovrebbero purificare il terreno.Esperimento che, se andrà a buon fine, sarà riproposto in altri quartieri. Le 16mila piante - comprese quelle per sostituire gli esemplari abbattuti perché malati oppure a causa del maltempo - si aggiungono alle 464.761 censite.riproduzione riservata ®