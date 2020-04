Arrivano 120mila mascherine, Sala: «Poche»

Mascherine, la saga continua. Dopo il pasticcio sugli annunci e lo scontro fra Comune e Regione sui tempi di consegna, adesso le maschierine stanno arrivando. Ma sono poche, denuncia il sindaco Giuseppe Sala.

Il Comune di Milano riceverà dalla Regione Lombardia 120 mila mascherine che distribuirà ai medici di base per i loro pazienti più fragili. «La Regione ha distribuito il suo stock da 3 milioni di mascherine ai Comuni lombardi, a Milano ne ha date 120 mila, onestamente meno in proporzione al numero di abitanti e rispetto a quante ci spetterebbero - ha commentato Sala, nel quotidiano video sui social - ma ne stiamo acquisendo in giro per il mondo altre, perché il mio obiettivo è in questa fase di darne a tutti». Il governatore Attilio Fontana ha spiegato i modi di consegna: «Stiamo, tramite la protezione civile, distribuendole ai sindaci, nelle zone dove più spesso si recano i cittadini, come in certi esercizi pubblici, nei supermercati. Ma ogni sindaco può distribuirle come meglio crede, è assolutamente libera la facoltà che viene data ai sindaci. Se hanno i volontari che vanno a portarle a casa va bene così».

Finora sono state consegnate in 9 province su 12. Sala ha spiegato che a Milano andranno ai medici di base: «Queste prime 120 mila le diamo ai medici di base, per loro ma soprattutto per i loro pazienti. I medici di base sono circa 1000 ne diamo quindi 120 a medico, le portiamo con i vigili e loro poi sapranno chi ha più bisogno e a chi darne».

E quando le mascherine non saranno più gratuite? «Le altre le metteremo anche in vendita a prezzi contingentati, le venderemo al prezzo di costo con un piccolo agio per il commerciante che si presterà a venderle», ha concluso Fontana. In serata l'assessore regionale al Bilancio Davide Caparini ha annunciato che «la Protezione civile non intende rimborsare le spese sostenute dalla Regioni per gli approvvigionamenti dei dispositivi di protezione e le apparecchiature». Per la Lombardia: «Un esborso vicino ai 400 milioni di euro». Dunque «una mazzata». (P.Pas.)

