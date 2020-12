Arriva Non siete più soli: 20 mila pacchi alimentari

Il 2021 Brera «riapre con coraggio». Parola del direttore James Bradburne che ha presentato le linee guida del prossimo anno.

Arriva l'accordo con il nuovo concessionario dei servizi (dalla biglietteria al bookshop) in funzione da marzo. E arriva la nuova modalità di fruizione della Pinacoteca: non più biglietti ma tessere, non più visitatori passivi ma soci annuali. E nel 2022 potrebbe (il condizionale resta d'obbligo) aprire Palazzo Citterio come sede di Brera Modern. E poi le mostre (Covid permettendo). Brera fu fondata da Napoleone e nel 2021 alla Braidense celebra l'imperatore francese a 200 anni dalla sua morte La Milano di Napoleone. Anche Dante e Dostoevskij saranno protagonisti di una mostra alla Braidense, mentre in Pinacoteca spiccano Le fantasie di Mafai, Testa a testa con Picasso. L'espansione sarà però anche in città: «Un nostro scopo era andare in periferia», ricorda Bradburne, e Brera lo ha fatto grazie a un accordo per MuBig, museo diffuso nel quartiere di Greco, con azioni permanenti e temporanee per valorizzare la memoria.



