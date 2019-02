Arriva l'anagrafe delle telecamere

Il Comune potenzia la videosorveglianza, che oggi conta su 1793 occhi elettronici dislocati in città. Saranno sostituite 270 telecamere obsolete e ne saranno installate 130 nuove in luoghi ancora non coperti. E Palazzo Marino annuncia anche la realizzazione, a partire da marzo, di un'anagrafe delle telecamere, incluse quelle del settore privato.

Spiega la vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo: «Avremo una mappatura precisa delle telecamere dei privati, che siano negozi, farmacie, gioiellerie, banche, supermercati, oppure i condomini. L'anagrafe sarà uno strumento utilissimo per le forze dell'ordine, che ora possono accorgersi della presenza di telecamere puntate sulla zona di interesse soltanto con un sopralluogo».

Il protocollo, nato al tavolo per l'ordine e la sicurezza in prefettura, vede il Comune responsabile delle realizzazione della piattaforma, in cui tutti i privati potranno segnalare il posizionamento delle telecamere.

