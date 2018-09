Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Arriva dall'Australia. Melbourne, per la precisione: città dove per anni ha suonato in sconosciuti locali. Poi, all'improvviso il successo, addirittura mondiale. La storia è quella di Tash Sultana, 23enne con un grande talento vocale e una vocazione musicale che l'ha portata a essere non solo una grande chitarrista, ma pure una polistrumentista capace di suonare piano, batteria, tromba, flauto e tastiere.Insomma, un prodigio che si può ascoltare domani pal Fabrique, unica data italiana. Arriva in concerto in Italia con le canzoni del suo ultimo disco Flow state, in cui mescola pop, rock, blues e virtuosismi vari, senza mai scadere nell'autocelebrazione. Da ricordarsi il suo nome, anche perché dal vivo riesce a emozionare ancora più che su disco.Il 29 settembre. Fabrique. Via Fantoli 9, ore 21 esaurito. (M.Lev.)riproduzione riservata ®