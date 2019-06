Arrigoni: «Incidenti in crescita, bisogna educare alla sicurezza»

Regolarizzare il contromano, dove ci siano i presupposti, secondo il presidente del municipio 1 Fabio Arrigoni, significa «mettere dei paletti chiari ai ciclisti, spronandoli a non sfrecciare dove non possono, perché rischiano la vita».

Arrigoni sprona i ciclisti «a pedalare con prudenza». «Troppo spesso - commenta - li si vede sfrecciare contromano o pedalare con in mano il cellulare per mandare messaggi e chattare, disattenti e incuranti del rischio». Viene quasi da dire che anche per guidare una bicicletta servirebbe un patentino. «Ora che la mobilità ciclistica è in crescita bisogna pensare a corsi di bici sicura - è l'idea di Arrigoni - per imparare la segnaletica stradale e i trucchi per condurre il mezzo in sicurezza anche in strade trafficate. E sensibilizzare sull'uso del casco, soprattutto per i bambini. Ma tutti dovrebbero indossarlo». Il casco non è obbligatorio, ma Milano potrebbe lanciare la tendenza a pedalare sempre in sicurezza.(S.Rom.)

riproduzione riservata ®

Lunedì 3 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA