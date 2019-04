Armato di katana spaventa i passanti

Armato di katana e urlante ha spaventato i passanti a Corvetto. Un immigrato è stato arrestato dai finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Milano, nel corso di un'attività di controllo per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Mentre i baschi verdi stavano controllando un'altra persona, hanno intravisto nelle immediate vicinanze un immigrato che poco prima si aggirava per i marciapiedi circostanti con in mano una katana, che ha poi tentato di nascondere sotto un'autovettura in sosta. Alla vista dei Finanzieri l'extracomunitario si avvicinava agli stessi con un coltello, ma è statosubito immobilizzato e disarmato.

La katana è stata rinvenuta e sequestrata e l'uomo, già con altri precedenti, è stato arrestato e sarà sottoposto a giudizio per direttissima.(S.Gar.)

