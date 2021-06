AriAnteo, cinema sotto le stelle

Il cinema sotto le stelle non può mancare nell'estate milanese. Ecco quindi la rassegna AriAnteo. A Palazzo Reale le proiezioni sono già iniziate, mentre l'11 giugno tocca alla Triennale e il 18 giugno ai due schermi dell'Incoronata.

Molti film in anteprima tra cui I profumi di Madame Walberg in versione originale con sottotitoli in italiano e Amazing Grace di Sydney Pollack e Alan Elliott. E poi i premiati agli Oscar: Nomadland di Chloé Zhao; Minari di Lee Isaac Chung; Una donna promettente di Emerald Fennell, Un altro giro di Thomas Vintemberg e altri come Rifkin's Festival di Woody Allen; Un divano a Tunisi di Manele Labidi Labbé e le versioni restaurate in 4K di In the mood for love e Hong Kong Express di Wong Kar-wai. Spazio anche al cinema europeo con titoli come Gloria Mundi di Robert Guédiguian; Corpus Christi di Jan Komasa e Due di Filippo Meneghetti, e agli altri film italiani della stagione, come Le sorelle Macaluso di Emma Dante, Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, Miss Marx di Susanna Nicchiarelli e Il cattivo poeta di Gianluca Jodice. E poi incontri con autori e musica dal vivo.

Biglietti 7,50 euro. Info e programma www.spaziocinema.it.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Giugno 2021, 05:01

